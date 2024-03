Présidentielle en Russie : une opposition toujours plus muselée

Selon l'organisation de défense des droits de l'homme Mémorial, la Russie compterait plus de 600 prisonniers politiques, toutes causes confondues.

En Russie, Roman Imanov, journaliste, a été condamné à sept ans de prison pour avoir posté des informations sur l'offensive militaire en Ukraine. Sa famille et ses collègues protestent : ils dénoncent une accusation infondée. "Tant qu'ils ne nous arrêtent pas, on peut travailler et parler", témoigne une journaliste. Selon l'organisation de défense des droits de l'homme Mémorial, dont le dirigeant Oleg Orlov vient d'être emprisonné, il y aurait en Russie plus de 600 prisonniers politiques, toutes causes confondues.

Des voix dissidentes en exil ou en prison

Alexeï Navalny était le dernier opposant d'envergure actif en Russie. Les voix dissidentes sont en exil ou en prison. Ilia Iachine, ancien député local d'opposition, a été condamné à huit ans de détention en 2023, pour discrédit de l'armée. La mort d'Alexeï Navalny a été un choc pour les opposants à Vladimir Poutine. Plusieurs jours après ses obsèques, des centaines de Russes continuent de lui rendre hommage en déposant des fleurs sur sa tombe.