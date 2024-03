Présidentielle en Russie : Vladimir Poutine, un chef insubmersible ?

Après 25 ans au pouvoir, Vladimir Poutine souhaite bâtir un nouveau monde. Il est assuré de remporter l'élection présidentielle qui aura lieu du 15 au 17 mars.

À deux jours d'une élection présidentielle qu'il est assuré de remporter, Vladimir Poutine brandit une nouvelle fois, mercredi 13 mars, la menace d'une guerre nucléaire. Depuis 1999, il a pour obsession de restaurer la puissance perdue de la Russie. Vladimir Poutine, l'ex-espion du KGB, devenu chef de guerre, démontre sa force par tous les moyens, sans détour. "La mission de la Russie est de bâtir un nouveau monde", assure-t-il.

Il pourra rester au pouvoir jusqu'en 2036

Le président russe a fait réformer la constitution et pourra rester au pouvoir jusqu'à 84 ans, en 2036. Le nouveau monde de Vladimir Poutine passe par l'annexion de la Crimée ukrainienne en 2014 et par l'intervention militaire en Syrie en 2015, avant l'invasion de l'Ukraine en 2022. Il reste soutenu par une majorité de la population, attachée à une grande Russie et aux valeurs traditionnelles qu'il défend. Dans le nouveau monde du président russe, la Chine est un allié contre l'Occident et l'Afrique est un terrain où diffuser sa propagande anticolonialiste.