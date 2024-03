Mer Noire : des drones ukrainiens à l'assaut des bateaux russes

Une unité de drones kamikazes ukrainiens a infligé d'importantes pertes à la Russie en mer Noire. Grâce à eux, l'Ukraine a repris en partie le contrôle de la mer Noire.

En mer Noire, des drones aquatiques kamikazes s'attaquent aux navires russes. Le commandant de cette unité de drones est appelé par les Ukrainiens l'agent 13. Son identité doit rester secrète. Au moins sept navires russes ont été coulés ou touchés par des drones et quatre autres par des missiles. Cela représente 20% de la flotte de Moscou en mer Noire. Ces drones artisanaux sont petits et difficilement repérables par l'aviation russe.

Une demi-victoire grâce aux drones

Pilotés à distance, ils se déplacent à plus de 60 km/h et rasent les flots. Chargés de 300 kg d'explosifs, ils sont capables de couler des bateaux de guerre de plus de 60 m de long. L'Ukraine a repris en partie le contrôle de la mer Noire. Les Russes sont tenus à distance des côtes. Cette demi-victoire est possible grâce aux drones maritimes, mais aussi grâce aux missiles livrés par les Occidentaux. Ces drones représentent une humiliation pour Moscou et permettent à Kiev de montrer quelques victoires.