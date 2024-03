Vieillesse : comment prévenir les chutes des personnes âgées ?

Chaque année, en France, les chutes sont responsables de 10 000 décès de personnes âgées. Des dispositifs abordables existent aujourd'hui pour éviter ces accidents, fréquents et aux lourdes conséquences.

Depuis sa dernière chute, l'épaule de Renée Cousin, 88 ans, la fait toujours souffrir. L'octogénaire ne compte plus le nombre de fois où elle est tombée. L'année dernière, après avoir chuté de son lit, elle est restée plus de 12 heures par terre avant qu'on vienne la secourir. Chez elle, Renée Cousin s'est cassé successivement le col du fémur, la clavicule, et une hanche. Un fléau qui entraîne plus de 130 000 hospitalisations et 10 000 décès par an. "Plus on attend au sol, plus on a de risques de décès dans les six mois qui viennent", indique Jérôme Cressiot, masseur-kinésithérapeute à Eaubonne, dans le Val d'Oise.



Un boîtier téléassistance déductible des impôts

Quelles sont les solutions pour éviter ces chutes ? À Lyon (Rhône), une ergothérapeute installe chez un retraité un boîtier de téléassistance relié à un collier connecté au domicile d'un septuagénaire. Un dispositif d'une trentaine d'euros mensuels, parfaitement déductibles des impôts. Une simple pression sur un bouton suffit pour appeler de l'aide.

Parmi nos sources :

Ministère de la Santé - plan antichute

Liste non exhaustive.