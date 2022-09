Funérailles d'Elizabeth II : les Britanniques prêts pour les adieux à la reine

M. Septembre, C. Madini, L. Soudre, A. Lay, C. Duval, T. Le Bras, S. Guibout

Jamais un événement n'a attiré autant de monde à Londres (Royaume-Uni). Aux abords de l'abbaye de Westminster, c'est la dernière soirée de camping pour un groupe d'habitués des événements royaux. "Vendredi, c'était génial, c'était très calme. Depuis, ça monte, ça monte, ça monte, et aujourd'hui (…) on peut sentir cette énergie", confie une femme, venue de Liverpool (Royaume-Uni). Les hôtels affichent complet, et une affluence record est prévue dans les transports en commun.



Plus d'un million de personnes attendues dans la capitale

Partout dans Londres, des files d'attente, aux airs de pèlerinage : l'une pour se recueillir auprès du cercueil de la reine, une autre pour accéder au palais de Buckingham. Une famille londonienne a patienté deux heures pour arriver jusqu'aux grilles du palais. Lundi, c'est bien plus qu'un royaume qui s'unira une dernière fois derrière sa reine. Plus d'un million de personnes sont attendues dans la capitale.