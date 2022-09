Mort d’Elizabeth II : les chefs d’Etat et dignitaires étrangers sont arrivés à Londres

Sous le regard de passants surpris et sous bonne escorte, Emmanuel et Brigitte Macron se dirigent vers Westminster Hall, là où pour quelques heures encore est exposé le cercueil de la reine, dimanche 18 septembre. "Nous partageons la peine des Britanniques", glisse le président de la République. Joe Biden et son épouse sont, eux, déjà à l’intérieur pour se recueillir devant la dépouille de celle qui régna pendant 70 ans sur la couronne britannique. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le roi d’Espagne Felipe VI, et même le très controversé président du Brésil Jair Bolsanoro se sont succédés devant le cercueil de la souveraine.



Une réception au palais de Buckingham

Vient ensuite le moment du petit mot laissé sur le livre de condoléances. Le président américain Joe Biden avait rencontré Elizabeth II à plusieurs reprises. "Elle était la même dans la vie qu’en public : digne, honorable et dévouée à sa mission. Nos pensées vont aussi au peuple de Grande-Bretagne". Les chefs d’Etat et dignitaires étrangers assistent à une réception, dimanche soir, au palais de Buckingham à l’invitation du nouveau souverain. Lundi, ils ont rendez-vous avec l’histoire.