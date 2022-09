Funérailles d’Elizabeth II : des obsèques sous haute surveillance

C. Méral

Lundi 19 septembre auront lieu des funérailles d’État de la reine Elizabeth II. Un enjeu majeur pour les autorités britanniques, qui doivent assurer la sécurité. "Selon la police britannique, c’est l’événement le plus important de son histoire, plus important que les Jeux olympiques de Londres et le jubilé de la reine en juin dernier", rapporte la journaliste Christelle Méral en direct de Londres (Royaume-Uni), dimanche 18 septembre.



10 000 policiers déployés

L’événement sera important "d’abord en raison des 500 dignitaires étrangers et ensuite en raison de la foule immense qui est attendue. Près d’un million de personnes (...) devraient converger demain vers la capitale pour suivre les cérémonies", poursuit la journaliste. "Un dispositif hors norme a été mis en place" avec 36 km de barrière pour contenir la foule, 10 000 policiers déployés et 1 500 soldats. Des caméras de surveillance ont été déployées sur les sites sensibles.