Israël-Palestine : Jérusalem s'embrase

Des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, située à 80 km de Jérusalem, lundi 11 mai. Elles se sont écrasées à proximité de villages israéliens. Des tirs revendiqués par le Hamas. A Jérusalem, le Mur des Lamentations, le site le plus sacré pour les Juifs, a dû être évacué. La branche armée du mouvement islamiste avait prévenu Israël qu’il y aurait une nouvelle montée dans la violence s’il ne retirait pas ses forces de l’ordre de l’esplanade des Mosquées de la Ville Sainte.

Au moins neuf morts à Gaza

Sept roquettes ont été tirées et l’armée israélienne a répliqué, tuant neuf personnes à Gaza. Cette escalade militaire est l’épilogue d’une journée de violences. Lundi matin, des heurts ont opposé policiers israéliens et manifestants palestiniens. Une partie d’entre eux avaient occupé toute la nuit la mosquée Al Aqsa avant d’en être violemment délogés. 300 fidèles et neuf policiers ont été blessés. Les affrontements ont débuté vendredi à cause de la possible éviction de familles palestiniennes au profit de colons israéliens à Jérusalem-Est. La communauté internationale demande à Israël de mesurer sa répression policière.