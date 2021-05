Le tueur Michel Fourniret est mort, la famille d'Estelle Mouzin en colère

Le tueur en série Michel Fourniret, mort à 79 ans lundi 10 mai, emporte avec lui tous ses secrets. Il avait avoué le meurtre de 11 fillettes et jeunes femmes. L'ogre des Ardennes avait été condamné à la perpétuité incompressible en 2008 pour avoir tué sept d'entre elles. La juge Sabine Kheris, après plusieurs centaines d'heures d'audition, lui avait fait avouer, il y a deux ans, le meurtre de quatre autres fillettes, dont celui d'Estelle Mouzin, disparue en Seine-et-Marne il y a 18 ans. “Cette mort concrétise le gâchis de la justice concernant le traitement de cette personne", confie Éric Mouzin, le père de la fillette.

"On doit pouvoir résoudre d’autres affaires”

Seule Monique Olivier, l'ex-femme du tueur, condamnée aussi à la perpétuité, dont 28 ans de sûreté, pourra répondre de complicité de meurtre dans ces affaires. La semaine dernière, elle a guidé les enquêteurs dans la recherche du corps d'Estelle Mouzin dans les Ardennes. Selon l'avocat du père de la fillette, Me Didier Seban, "on doit pouvoir résoudre d’autres affaires. Les meurtres commis par le couple ont toujours été à quatre mains. Monique Olivier a encore toute sa tête. La juge et sa greffière connaissent parfaitement le parcours de Michel Fourniret et de Monique Olivier". Michel Fourniret avait avoué commettre deux meurtres par an, autant d’affaires qui ne seront peut-être jamais résolues.