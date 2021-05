Eurozapping : assouplissement des restrictions sanitaires

L'Allemagne poursuit son déconfinement. Dans certaines villes de Bavière, après des mois de fermeture, les terrasses des bars et restaurants ont rouvert, sans contrainte particulière pour les consommateurs. En Allemagne, plus de sept millions de personnes ont été vaccinées, l'assouplissement des mesures sanitaires devrait s'intensifier. Allégement des mesures du côté de la Grèce. Le port du masque est obligatoire et la présence d'un test négatif exigée pour entrer dans les établissements scolaires. La rentrée concerne les écoliers et les lycéens.

La République Tchèq ue, p ays plus touché par la pandémie

En République Tchèque, après cinq mois de fermeture, les magasins non-essentiels ont rouvert au public comme les centres commerciaux de la capitale, très prisés. La République Tchèque est l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie avec plus de 30 000 morts pour plus de 10 millions d'habitants.