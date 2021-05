Allemagne : des centres de réhabilitation pour les patients atteints de Covid long

Plus d'un an après l'apparition de l'épidémie de Covid-19, les médecins n'ont pas encore percé tous les mystères des Covid longs. En Allemagne, des centres de réhabilitation prennent en charge ces malades et leur réapprennent certains gestes quotidiens devenus difficiles.

En Allemagne, dans une vaste clinique au bord de la mer Baltique, Simone Ravera, patiente atteinte de Covid long, apprend petit à petit à s'oxygéner à nouveau. Elle tente de retrouver un peu d'énergie et les sensations qu'elle avait perdues à cause du Covid-19. Elle n'a pas fait de forme grave de la maladie, mais de nouveaux symptômes sont apparus quelques semaines après son test positif ; en particulier, une grosse fatigue.

Une maladie encore méconnue

"Je ne pouvais plus faire les choses de la vie quotidienne. J'étais ralentie, affaiblie, car je me sentais étrangère dans mon propre corps", déplore-t-elle. Depuis un an, plus de 600 patients ont été pris en charge dans la clinique, devenue un centre de réhabilitation spécialisé dans les Covid longs, une maladie encore méconnue. "Ces patients sont, à première vue, en bonne santé, jeunes, dynamiques, mais ils ne peuvent plus rien faire comme avant", explique Joerdis Frommhold, médecin chef de la clinique d'Heiligendamm. Les scientifiques sont divisés sur les causes de ces Covid longs, et donc, sur les traitements.