Déconfinement : Jean Castex donne les détails

"Nous sommes en train de sortir durablement de cette crise sanitaire", affirme Jean Castex dans Le Parisien lundi 10 mai. C’est la première fois que le Premier ministre prononce le mot “durablement”. Pour lui, la tendance à la décrue de la pandémie de Covid-19 est claire et il la résume avec les dates du 19 mai et du 9 juin. Les terrasses des bars et restaurants rouvrent bien le 19 mai, avec 50% de leur capacité habituelle et des tables de six personnes maximum. La jauge va disparaître le 9 juin pour les terrasses. L’intérieur des restaurants rouvrira à cette date-là, avec une jauge de 50%, qui va disparaître le 30 juin. Les discothèques pourraient “peut-être” rouvrir le 30 juin.

Un pass sanitaire le 30 juin

Pour les musées, ils rouvriront le 19 mai avec huit mètres carrés par visiteurs puis quatre mètres carrés par personne le 9 juin. Des limites en vigueur jusqu’au 30 juin. Pour les cinémas et les salles de concert, le 19 mai, la jauge sera de 35% avec une limite de 800 personnes pour les spectacles. Le 9 juin, la jauge passe à 65% avec une limite de 5 000 personnes. Le 30 juin, le pass sanitaire entre en vigueur pour les concerts de plus de 1 000 personnes. Pour les festivals, ils auront lieu avec des spectateurs debout et quatre mètres carrés par personne.