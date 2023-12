Accueil Monde Proche-orient Guerre entre le Hamas et Israël Guerre entre Israël et le Hamas : Israël savait depuis plus d'un an que le Hamas préparait une attaque, selon le NYT Durée de la vidéo : 1 min Guerre entre Israël et le Hamas : Israël savait depuis plus d'un an que le Hamas préparait une attaque, selon le NYT Selon les révélations du "New York Times", Israël savait depuis plus d'un an que le Hamas préparait une attaque similaire à celle du 7 octobre. Une analyste avait averti en juillet qu'un exercice ressemblant au plan venait d'être conduit par le Hamas. - (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - M.Moreau France Télévisions

Un document d'une quarantaine de pages rédigé par le Hamas, dont le nom de code est "Jericho Wall", ou "mur de Jericho", avait été obtenu par le renseignement militaire israélien il y a plus d'un an, d'après le New York Times (NYT). Dans ce dossier, il y avait le plan détaillé d'une attaque similaire à celle du 7 octobre : roquettes, drones, combattants traversant le côté israélien en parapente, en voiture et à pied. L'objectif du Hamas : saturer le dispositif sécuritaire israélien, avant d'attaquer des villes et bases militaires israéliennes.

Une attaque qui a fait 1 200 morts en Israël, selon les autorités Les alertes ne s'arrêtent pas là. En juillet, une analyste avertit qu'un exercice ressemblant au plan venait d'être conduit par le Hamas. Un scénario jugé totalement imaginaire par un responsable militaire en charge de Gaza. Une hypothèse que ne soutient pas l'analyste dans des mails cryptés que le NYT a pu consulter. Pour le moment, rien n'indique que Benyamin Netanyahou ou son cabinet n'étaient au courant de l'existence de ce document, mais il faudra en tirer des conséquences, selon Hasni Abidi, politologue et spécialiste du monde arabe. L'attaque du 7 octobre a fait environ 1 200 morts en Israël, selon les autorités.





