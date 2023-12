Guerre entre Israël et le Hamas : les combats reprennent dans la bande de Gaza

La trêve n’aura duré qu’une semaine et permis la libération de 80 otages israéliens. Il en resterait environ 150. Israël accuse le Hamas d’avoir tiré le premier, et celui-ci annonce déjà une trentaine de morts, vendredi 1er décembre.

Après une explosion en plein cœur de Rafah (Gaza), les habitants tentent d’extraire les victimes des décombres. À quelques kilomètres de là, à Khan Younès, les blessés arrivent à l’hôpital. D’autres tentent de fuir par leurs moyens. Après une semaine de trêve, les combats ont repris. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou accuse le Hamas de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu. À Tel-Aviv, les Israéliens soutiennent la reprise des frappes.

Les tentatives de médiation continuent

Malgré la reprise des combats, les médiateurs qataris et égyptiens poursuivent les négociations et en appellent à la communauté internationale. "Les bombardements dans la bande de Gaza dans les premières heures suivant la fin de la pause compliquent les efforts de médiation et exacerbent la catastrophe humanitaire", a déclaré dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères du Qatar. De son côté, la France juge indispensable la reprise de la trêve. Le sort des otages aux mains du Hamas est encore incertain. Plus d’une centaine ont été libérés, dont 80 Israéliens.