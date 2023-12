Journée mondiale contre le Sida : 40 ans après sa découverte, le virus circule toujours

Cela fait 40 ans, vendredi 1er décembre 2023, que le virus du Sida a été découvert. Depuis, la recherche a fait des pas de géant. Les associations alertent cependant sur la progression du VIH chez les personnes les plus démunies et éloignées des systèmes de prévention. - (franceinfo)

Cela fait 40 ans, vendredi 1er décembre 2023, que le virus du Sida a été découvert. Depuis, la recherche a fait des pas de géant. Les associations alertent cependant sur la progression du VIH chez les personnes les plus démunies et éloignées des systèmes de prévention.

En mars 1981, une maladie mystérieuse touche les États-Unis. Elle se manifeste par l’apparition de taches sur la peau et entraîne la mort rapidement. Elle apparaît aussi en France. "On était démunis parce qu’on était formés à peu près à rien. On annonçait 11 mois de survie, c’était extrêmement compliqué", décrit Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon à Paris. C’est le début d’une hécatombe. Aucun traitement, et des questions sans réponses sur le mode de transmission. "En général, ils tombaient malades et se retrouvaient à l’hôpital. Ils arrivaient à ce qui est considéré aujourd'hui, maintenant qu'on connaît tout, comme le stade ultime", se souvient Hugues Fischer, ancien président d’Act-Up Paris.

Les dépistages augmentent, la séropositivité baisse

En 1983, une équipe française de l’Institut Pasteur menée par le chercheur Montagnier découvre le virus du Sida. La maladie fait peur et les malades sont montrés du doigt. Seul moyen de se protéger : le préservatif. Si les Français s’adaptent, les années 90 sont les plus mortelles, jusqu’à l’arrivée des trithérapies. 30 ans plus tard, on estime qu’environ 200 000 personnes séropositives vivent avec la maladie grâce à un traitement efficace contre le VIH.

Les dépistages augmentent : entre 4 200 et 5 700 personnes ont découvert leur séropositivité en 2022, soit moins qu’en 2019. On observe aussi une baisse de la séropositivité chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et nés en France. Cela s’explique notamment par l’adoption croissante de la PreP, prise de manière préventive et destinée à toute personne avec une sexualité à risque. Son usage a augmenté de 31% en un an. Les associations alertent sur la progression du VIH chez les personnes les plus démunies et éloignées des systèmes de prévention.