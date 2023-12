COP28 : sortir des énergies fossiles, un enjeu central

L’un des sujets cruciaux de la COP28 est la sortie des énergies fossiles, qui seront plus que jamais au cœur des négociations entre les pays participants. - (franceinfo)

Pétrole, gaz, charbon : ces énergies fossiles sont responsables du réchauffement climatique et représentent toujours 82% de la production énergétique mondiale. Selon un rapport de l’ONU, cette importante production va encore augmenter. "Le rapport prévoit que la production de charbon va continuer à augmenter jusqu’en 2030 au moins, et la production de pétrole et gaz va continuer jusqu’en 2050. C’est beaucoup trop tard", déclare François Gemenne, politologue spécialiste de l’adaptation au réchauffement climatique.

Certains pays dépendent encore des énergies fossiles

La France veut mettre fin à l’énergie la plus polluante, le charbon, et convaincre les participants de la COP28 d’abandonner le financement de nouvelles centrales. Le chef de l’État défendra aussi le triplement des capacités d’énergies renouvelables d’ici à 2030. En attendant, certains pays sont encore très dépendants aux énergies fossiles. "Si nous ne donnons pas le signal de la phase terminale de l’énergie fossile telle que nous la connaissons, nous préparons notre déclin terminal", a alerté Simon Stiel, secrétaire exécutif de l’ONU sur le changement climatique. Les 197 pays participants ont jusqu’au 12 décembre pour faire le bilan des actions et trouver ensemble des solutions au réchauffement climatique.