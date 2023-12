COP28 : "Les plus riches ont une responsabilité démesurée dans le changement climatique", selon le chargé de plaidoyer à Oxfam

Avant le début de la COP28, l'ONG Oxfam avait fixé des objectifs à atteindre. Guillaume Compain, chargé de plaidoyer à Oxfam, est l'invité du 12/13 info, vendredi 1er décembre, pour en parler.

En amont de la COP28 pour le climat, l'ONG Oxfam a publié cinq attentes : la sortie rapide des énergies fossiles, un accord sur le déploiement massif des énergies renouvelables, un fonds pour les pertes et dommages, une hausse des financements climat vers les pays du Sud et la mise en place de taxe sur les gros pollueurs. Jeudi 30 novembre, à l'ouverture de la COP, la concrétisation du fonds de pertes et dommages climatiques subis par les pays vulnérables a été annoncée.

Faire payer les plus pollueurs

"On s'en réjouit. Maintenant, il faut que ce fonds soit abondé", indique Guillaume Compain, chargé de plaidoyer à Oxfam, invité du 12/13 info, vendredi 1er décembre. L'Union européenne devrait donner 225 millions d'euros. "C'est largement insuffisant. (…) Les pertes et dommages dans les pays du Sud, à l'horizon 2030, pourraient atteindre jusqu'à 500 milliards de dollars par an", argumente-t-il. Oxfam souhaite faire payer les plus gros pollueurs.

"Les plus riches ont une responsabilité démesurée dans le changement climatique", assure Guillaume Compain. Dans un rapport, Oxfam international montre que les émissions de gaz à effet de serre des 1% les plus riches à travers la planète sont équivalentes à celles des 2/3 de l'humanité.