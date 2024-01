Direct Guerre Israël-Hamas : le chef des Nations unies appelle à garantir la poursuite des opérations de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens

Un fonctionnement menacé, après que plusieurs pays ont annoncé suspendre leur aide à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). C'est pourquoi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé, dimanche 28 janvier, ces pays (dont les Etats-Unis, l'Italie, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, la Finlande et l'Allemagne) à "au moins garantir" la poursuite de ses opérations, essentielles à deux millions de personnes. L'agence, au cœur de l'aide humanitaire à Gaza, a annoncé vendredi s'être séparée de plusieurs employés accusés d'être impliqués dans l'attaque perpétrée le 7 octobre par le Hamas, sur la base d'informations des autorités israéliennes. Suivez notre direct.

De violents combats à Khan Younès. La plus grande ville du sud de Gaza se trouve désormais au cœur de la guerre, avec de violents affrontements toujours en cours samedi, selon des témoins interrogés par l'AFP. Les combats font rage notamment aux abords des deux principaux hôpitaux de la ville, Nasser et al-Amal, qui ne fonctionnent plus qu'au ralenti et qui abritent des malades et des milliers de déplacés.

La justice internationale réclame l'entrée de l'aide. Saisie par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de Justice (CIJ), plus haute juridiction de l'ONU, a appelé vendredi Israël à empêcher tout acte éventuel de "génocide" à Gaza. Cette accusation a été jugée "scandaleuse" par le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou. Israël, qui contrôle l'entrée de l'aide internationale dans ce territoire assiégé, doit prendre "des mesures immédiates" pour permettre l'accès à l'aide à Gaza, a déclaré la CIJ, qui ne dispose d'aucun levier pour imposer ses décisions.