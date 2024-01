Frontière jordano-syrienne : trois militaires américains tués dans une attaque de drone, Joe Biden accuse des groupes pro-Iran

Trois militaires américains ont été tués et plusieurs autres ont été blessés dans une attaque au drone dans le nord-est de la Jordanie, a annoncé Washington, dimanche 28 janvier. Le président américain Joe Biden a menacé les auteurs de représailles, dans un communiqué. L'"attaque qui a visé les forces américaines n'a pas eu lieu en Jordanie (...) Elle a visé la base d'Al-Tanf en Syrie", a ensuite corrigé un porte-parole du gouvernement jordanien. Ce dernier a désigné une base stratégique de la coalition antijihadiste, près des frontières jordanienne et irakienne.

L'attaque, selon Joe Biden, a été commise par "un groupe de combattants radicaux pro-Iran opérant en Syrie et en Irak". C'est la première fois que des soldats américains sont tués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Le commandement américain pour le Moyen-Orient a précisé que 25 soldats avaient été blessés sur cette base, près de la frontière avec la Syrie.

Ces décès militaires américains interviennent dans un contexte explosif. Depuis la mi-octobre, plus de 150 frappes de drones ou tirs de roquettes ont visé les soldats américains et ceux de la coalition, en Irak et en Syrie, répercussion directe de la guerre à Gaza entre Israël, allié de Washington, et le Hamas palestinien, soutenu par Téhéran. Depuis début janvier, Washington a de son côté bombardé à de nombreuses reprises des positions des houthis au Yémen, ces rebelles pro-Iran qui visent le trafic international en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.