Direct Chute de Bachar al-Assad en Syrie : réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU attendue lundi

#SYRIE Le jour d'après en Syrie. Pour la première fois depuis cinquante ans, le pays s'est réveillé sans le clan al-Assad à sa tête. Cette nuit, le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a affirmé que "le peuple syrien a enfin des raisons d'espérer". "Nous soutiendrons les efforts internationaux visant à tenir le régime d’Assad et ses soutiens pour responsables des atrocités et violences perpétrées contre le peuple syrien, notamment pour l’utilisation d’armes chimiques et la détention injuste de civils", a-t-il aussi promis.