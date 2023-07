Pacifique : l’histoire de Timothy Shaddock, ce marin australien sauvé par des pêcheurs

Timothy Shaddock, un Australien qui a dérivé pendant deux mois dans le Pacifique avec sa chienne, Bella, se nourrissant de poisson cru, est arrivé mardi 18 juillet au Mexique, à bord du bateau de pêche qui lui a sauvé la vie. Récit.

Un retour sur la terre ferme inespéré. Timothy Shaddock, un Australien de 51 ans, et sa chienne Bella, viennent de passer près de deux mois au milieu de l'océan, avant d'être sauvés par l'équipage d'un navire de pêche mexicain. "Je suis très reconnaissant. Je suis en vie et vous savez, je ne pensais vraiment pas m'en sortir", a-t-il déclaré après son sauvetage. Le miracle s’est produit quelques heures plus tôt. Un hélicoptère et des pêcheurs d’un thonier mexicain ont repéré son catamaran à la dérive. Épuisé, c’est la main sur le cœur qu’il a accueilli ses sauveurs.

Son voilier frappé par un orage

Depuis la ville de La Paz, au Mexique, le marin prévoyait de rejoindre la Polynésie française. Une traversée de 6 000 km. À peine parti, son voilier a été frappé par un violent orage, causant d’importants dégâts à bord. Il n’a alors plus aucun moyen de contacter les secours. Le duo de rescapés s’est alimenté pendant des semaines de poisson cru, et d'eau de pluie. Des réflexes de survie qui les ont sauvés. "Ça a été difficile, ma santé était assez mauvaise pendant un moment, j'avais très faim, et je ne pensais pas réussir à survivre à la tempête", a-t-il ajouté. Le marin devrait très bientôt rentrer en Australie avec une idée en tête : rapidement se remettre en forme, pour naviguer à nouveau.