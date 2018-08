Rome : des arnaques autour des sites touristiques

Rome (Italie) est l'une des capitales parmi les plus visitées d'Europe. Si ses sites historiques sont très prisés des touristes, difficile d'y accéder sans être interpellé par des dizaines d'agents qui vendent les mêmes visites guidées, à tous les prix. Tour VIP à 75 € , traitement de faveur, coupe-files... Comme par exemple au Colisée, avec billet coupe-file et guide à 55 € d'un côté et à 17 € en faisant la queue de l'autre. Dans les deux cas, il faudra attendre : 2h18 avec le billet coupe-file, 2h19 pour l'entrée normale.

Une police touristique ?

Les vendeurs sans scrupules savent qu'ils ne risquent pas grand-chose et rivalisent de techniques pour inspirer confiance (badges, logos, gilets et arguments d'autorités). Certains prétendent être employés de la ville, d'autres du Vatican... Concrètement, des agences se disputent le marché, les rabatteurs doivent attirer les touristes jusqu'à leur agence et touchent une commission. Les autorités locales promettent depuis deux ans de créer une police touristique, mais le projet n'avance pas, faute de moyens.

