Iran : des manifestations contre le retour des sanctions américaines

Plusieurs centaines de manifestants sont descendus dans les rues des grandes villes iraniennes dans les premiers jours du mois d'août. Pourtant, peu d'images circulent de ces habitants qui osent protester contre le régime. La population est en colère contre le président Rohani, accusé de n'avoir pas pu empêcher le rétablissement des sanctions contre son pays. Les sanctions sont les conséquences de la signature rageuse de Donald Trump en mai dernier, qui dénonçait l'accord sur le nucléaire iranien, annonçant le retour de l'embargo.

Deuxième vague d'embargo

Aujourd'hui, les transactions financières vers l'Iran sont bloquées, idem pour les matières premières et l'achat de voitures et d'avions civils. Toutes les entreprises qui continueront à commercer avec l'Iran seront boycottées par les États-Unis. Dans quelques mois arrivera même une deuxième vague, un embargo sur le pétrole et le gaz ainsi que l'isolement de la banque centrale iranienne. Le président Rohani promet de contrer l'impact des sanctions et accuse Washington de mener une guerre psychologique contre son pays.

