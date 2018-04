Venise : des portiques pour réguler les touristes

Des portiques ont été disposés à des points stratégiques de Venise (Italie), afin de gérer le flux des touristes pour ce long week-end du 1er-Mai. En cas d'affluence trop forte, ils seront fermés pour obliger les visiteurs à prendre un autre chemin. "C'est une façon de dissuader de venir à Venise à certaines périodes, lorsque ce sont des journées noires", explique Luigi Brugnaro, le maire de la ville.

Des touristes 600 fois plus nombreux que les habitants

Venise croule littéralement sous des vagues sans cesse plus fortes de visiteurs venus du monde entier. Ils sont environ 30 millions chaque année. Les portiques ont été installés aux trois entrées principales du centre historique, à l'ouest et au nord de la place Saint-Marc, là où tous les touristes veulent se rendre. Ces portiques sont une manifestation supplémentaire de l'incapacité qu'a Venise à gérer les flux de visiteurs. La Sérénissime accueille chaque année 600 fois plus de touristes qu'elle n'a d'habitants.

