Inondations à Venise : le ras-le-bol des habitants

Jeudi 14 novembre, c'est marée haute à Venise (Italie). L'eau a atteint 1,25 mètre. Une "acqua alta" historique qui complique sérieusement la vie des 50 000 habitants et perturbe l'activité économique. "On se sent un peu abandonnés par la mairie. Il y a juste quelques passerelles", déplore Walter Facciolo, gérant du café Olympia. Entre la baisse de fréquentation et les dégâts matériels, les inondations de ces derniers jours vont coûter plusieurs centaines de millions d'euros.

Les digues ne sont toujours pas fonctionnelles

Certains restaurants ont fermé en attendant le retour à la normale. Pour le facteur aussi, la tournée devient aussi une aventure. La faute aux inondations, mais pas seulement. "J'avais à peine 6 ans, et on parlait déjà des digues Mose qui devaient protéger la ville. Hélas, elles ont juste fait la fortune des élus délinquants." Mose, c'est le dispositif de 78 digues amovibles qui devaient réguler les marées. Lancé en 2003, il est toujours incomplet mais a déjà englouti six milliards d'euros. Selon le chef du gouvernement, les digues seront fonctionnelles au printemps 2021.

