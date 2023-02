Iran : des centaines de jeunes filles victimes d'intoxications délibérées dans leurs écoles

Les autorités iraniennes ont confirmé l'existence d'intoxications délibérées de centaines de jeunes filles dans leurs établissements scolaires depuis fin novembre, sans donner plus de détails. Les auteurs pourraient être des extrémistes religieux ayant pour but de fermer les écoles de filles.

Selon les médias locaux iraniens, dans plusieurs villes d'Iran, quelques centaines de jeunes filles ont été victimes de mystérieux malaises dans leurs écoles depuis fin novembre. Les écolières évoquent toutes une intoxication au gaz. Il y a une semaine, au micro d'une télévision régionale, certaines ont décrit leurs symptômes, qui sont toujours les mêmes : des maux de têtes, des vertiges...



Un moyen d'éteindre la contestation ?

Sous la pression de parents inquiets, les autorités ont enfin enquêté et ont donné une explication. Selon elles, les jeunes filles ont été empoisonnées intentionnellement. Les autorités n'ont pas donné plus de détails, et n'ont procédé à aucune arrestation. Les auteurs pourraient être des extrémistes religieux ayant pour but de fermer les écoles de filles. S'agirait-il d'un moyen d'éteindre la contestation actuelle contre le régime ? Les écolières sont en première ligne des manifestations.