En Iran, on empoisonne les filles qui vont à l'école

À cette échelle, ça devenait difficile de faire croire à un simple concours de circonstance : selon les médias locaux, plus de 800 élèves ont été touchées à travers le pays. La ville religieuse de Qom est particulièrement visée. Depuis la fin novembre, une dizaine d'établissements réservés aux filles ont rapporté des intoxications collectives causées par l'inhalation d'un gaz pendant les cours. Évanouissements, maux de tête, nausées ou vomissements, faiblesse généralisée... Les collégiennes ou les lycéennes finissent systématiquement à l'hôpital.

Le même phénomène a été relevé à Téhéran, Ispahan et Borujerd. Dans cette ville de l'ouest, le lycée pour filles a fermé ses portes jeudi après deux journées d'empoisonnement consécutives. Quand il a rouvert samedi, rebelote, 44 élèves ont de nouveau dû être prises en charge dans des centres de soin.

On ne sait pas avec quel gaz elles ont été intoxiquées. Il faut dire que les autorités ont mis du temps avant de prendre les choses au sérieux. Au début, le ministre de l'éducation a parlé de "rumeurs", affirmant que les élèves conduites à l'hôpital souffraient "de maladies sous-jacentes".

Il a fallu que les familles manifestent leur colère devant le siège du gouvernorat de Qom le 14 février, pour qu'une enquête soit enfin ouverte : le lendemain, le porte-parole du gouvernement, Ali Bahadori Jahromi, annonçait que "les ministères des Renseignements et de l'Éducation coopéraient" pour trouver l'origine de l'empoisonnement.

Today, parents of several school girls who were poisoned during a chemical attack of #IRGC's #Basij militiamen at a high school in city of #Qom, a few days ago, protested #Iran's Islamic Regime in the governor's building of the city. pic.twitter.com/o3RAocjOzU