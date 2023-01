Afghanistan : malgré l'interdiction des Talibans, la vidéo d'une étudiante qui manifeste devant son université fait le tour du monde

À 18 ans, elle a décidé de tenir tête aux Talibans en manifestant seule, sans acolytes, juste avec une pancarte, devant l’université de Kaboul où depuis quelques jours suite à une l’interdiction décrétée par le gouvernement taliban elle n’a plus le droit de mettre les pieds. Elle s’est postée en face de la grille d’entrée, gardées par des hommes armés, et elle a brandi bien haut au-dessus de sa tête une pancarte, calligraphiée par elle, et sur laquelle ne figure qu’un seul mot : iqra, autrement dit "lis", étudie, instruis-toi.

>> Afghanistan : pour l'ambassadeur de France David Martinon, "le pays est entré dans la nuit depuis seize mois"

Elle explique que ce ne sont pas ses mots à elle mais bien, d’après la religion musulmane, le premier commandement soufflé par Dieu au prophète, lire, apprendre, un précepte qu’elle a voulu rappeler aux Talibans pour revendiquer son droit à l’éducation. C’était dimanche 25 décembre, dans la capitale afghane : la scène a durée 15 minutes avant qu’elle ne se fasse déloger et depuis, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Pour se protéger, elle se fait appeler Marwa ou Adela, et c'est donc sous pseudonyme qu'elle a accepté de répondre à la BBC.

A young woman stood outside Kabul University in front of Taliban soldiers to protest against the BAN on female university education.



“I wanted to show the power of a single Afghan girl, and that even one person can stand against oppression.” pic.twitter.com/jFUcJfPC8t — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 27, 2022

Elle explique à la chaine britannique qu’elle est fière, qu’elle ne s’est "jamais sentie aussi forte" et surtout qu’elle sait qu’elle a raison : "Je sais que ma demande est juste, parce que c’est Dieu qui me donne droit à l’éducation. Donc non, les Talibans ne me font pas peur. Je n’ai pas eu peur." Effectivement, on voit à l’image que même menacée par les gardes elle ne bouge pas, ils essayent de la déloger mais rien n’y fait. Au contraire, elle interpelle l’un des militaires et lui demande s’il comprend ce qui est écrit sur sa pancarte, il s’énerve, la lui confisque et la chasse. Mais Marwa dit qu’elle reviendra, qu'elle n’est pas seule et que les afghanes de sa génération ont plus de chances de remporter ce combat que celles qui les ont précédées.

"Nous avons toutes les capacités pour résister, précisément parce que nous sommes éduquées, que nous connaissons nos droits et que nous ne lâcherons pas." Dans la foulée, elle appelle tous les garçons de sa génération à donner eux aussi de la voix, comme en Iran, et à l’heure où tout n’est que pessimisme lorsqu’on parle de l’Afghanistan, sa détermination secoue, interpelle, elle qui revendique l’espoir pour l’année qui commence et qui cite sa devise, les mots de Martin Luther King : "si tu ne peux pas voler, cours, si tu ne peux plus courir, marche, si tu ne peux plus marcher, rampe, mais quoi qu’il arrive, ne t’arrête jamais."