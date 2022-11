Inde : un géant démographique qui doit faire face à sa consommation d’énergie

L’Inde, au 1,4 milliard d’habitants, deviendra en 2023 le pays le plus peuplé devant la Chine. Pour poursuivre son développement, elle n’aura d’autre choix que d’investir dans les énergies vertes.

New Delhi (Inde) est un géant de béton, à la population de plus en plus surchargée. La ville de 32 millions d’habitants ne cesse de s'étendre, à l’image des grandes villes indiennes. Cette croissance démographique s’accompagne d’un défi : répondre à la demande grandissante du pays en énergie. La consommation devrait doubler d’ici 2040. Pour alimenter ses besoins, le pays compte toujours sur ses mines de charbon, mais aussi sur des fermes solaires gigantesques, et sur l’éolien.



Développer les énergies renouvelables



L’Inde, 4e producteur mondial d’énergie éolienne, a pour ambition de développer le renouvelable. “Je crois qu’on n’a pas le choix, l’Inde est l’un des pays les plus importants de la planète. Il faut que nous le fassions pour nos concitoyens, mais aussi pour le monde entier”, explique Rahul Sharma, responsable de Renew Power. Pour faire face au défi environnemental, encore faudrait-il que les entreprises polluantes se transforment, comme en réduisant la production de ciment, très polluante.