Huit milliards d'êtres humains sur Terre : à New Delhi, "c'est déjà très difficile de vivre" dans cette mégalopole surpeuplée

La mégalopole de New Delhi dépassera bientôt Tokyo, pour devenir le centre urbain le plus peuplé du monde. Cette croissance phénoménale est difficile à gérer dans la capitale indienne.

Dans l'ouest de New Delhi, sur un terrain vague coincé entre la voie de chemin de fer et une grande avenue, plus de dix-mille personnes vivent de manière précaire dans de petites huttes de bois et de bâches. Ils sont venus ces dernières années de la campagne de l'est de l'Inde pour travailler.

>>> Huit milliards d'êtres humains sur Terre : pourquoi la population mondiale devrait stagner avant la fin du siècle

Ces migrants de l'intérieur constituent la main d'œuvre essentielle d'une ville en pleine explosion. La mégalopole de New Delhi s'étend sur 80 km de bout à bout. Trente-deux millions de personnes y vivent aujourd'hui soit un triplement de la population en 30 ans.

Des immeubles de 30 étages remplacent les champs de blé

L’image la plus impressionnante de cette explosion démographique se trouve le long des autoroutes qui entrent en ville : là, dans la banlieue, des dizaines et dizaines de tours de 20 ou 30 étages sont en construction, sur les anciens champs de blé et de moutarde, dans le but d’accueillir ces millions de nouveaux résidents. Car l’Inde est en pleine phase d’exode rural - plus de la moitié de sa population vit encore dans les campagnes ou périphérie des villes, mais ces habitants délaissent rapidement l’agriculture, trop incertaine et peu rentable, et migrent en ville. Là, ils travaillent comme journaliers, pour des salaires très bas, et ne peuvent parfois pas payer les loyers de New Delhi.

C’est le cas de Sadam Hussein, qui gagne cinq euros par jour comme manutentionnaire dans la halle aux fruits. Il s’est installé avec sa famille dans le bidonville de Shakur Basti. "Ici, je peux travailler 24 jours par mois alors que dans ma région, il n'y a pas de travail régulier, dit-il. C'est difficile de vivre ici, car il n'y a pas d'eau ou d'électricité, mais au moins, nous avons des revenus."

Trente-mille nouveaux logements attendus pour les travailleurs

L’Inde, qui compte environ 1,3 milliard d’habitants aujourd’hui, devrait devenir le pays le plus peuplé du monde dans quelques années, alors que nous dépassons, mardi 15 novembre, la barre des huit milliards d'êtres humains sur Terre. Cette croissance phénoménale de la population est parfois difficile à gérer. Ainsi, beaucoup de travailleurs ne peuvent pas trouver de logements abordables. Ils squattent donc, ce qui est risqué. "Le mois dernier, la municipalité a envoyé les bulldozers. Ils ont détruit notre maison et nous devons donc tout reconstruire," raconte Nourjihane.

Le gouvernement a lancé un nouveau plan d'aide à la location pour ces populations. Trente-mille logements ont été identifiés à New Delhi, mais aucun n'a encore été mis à disposition. On ne sait pas encore quel loyer sera demandé, et donc, si les plus pauvres auront les moyens d’y accéder.