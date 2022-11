Guerre en Ukraine : la Crimée, prochaine bataille d'envergure entre Kiev et Moscou ?

La bataille de Crimée sera-t-elle la prochaine étape de la guerre en Ukraine ? Les soldats ukrainiens ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de la péninsule annexée par Moscou en 2014. L'armée russe se prépare et creuse des tranchées.

Des images de propagande ont été diffusées, lundi 14 novembre, en forme d'avertissement à l'Ukraine. Les soldats russes s'entraînent en Crimée, sur un territoire considéré par Moscou comme intouchables. "Sébastopol et la Crimée seront la Russie pour toujours", déclarait Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie, en novembre 2021. Pourtant, les Ukrainiens ne sont plus qu'à 90 km de la Crimée. Au cours des dernières semaines, ils ont notamment bombardé la péninsule, un aéroport et des avions russes.

Trop tôt pour les Ukrainiens ?

Pour donner l'assaut, les forces de Kiev devraient traverser le fleuve Dniepr. "Je pense que l'ensemble des forces russes sont concentrées sur la rive gauche du Dniepr, et là, il y a du monde. On ne peut pas faire comme ça, de vive force. Ça implique des préparations d'artillerie, des renseignements de qualité, et (…) je pense que c'est beaucoup trop tôt pour que les Ukrainiens envisagent de traverser le fleuve", estime le colonel Peer de Jong, vice-président de l’institut Thémis et spécialiste de géopolitique.

Pour reprendre la Crimée, Kiev aura besoin de plus d'aide américaine et d'armement. Pour les États-Unis, aider à la reconquête de la Crimée pourrait être un point de non-retour avec les Russes. En attendant, les soldats de Moscou construisent de l'autre côté du fleuve des tranchées, pour une bataille à venir.