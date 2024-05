Guerre en Ukraine : près de Kharkiv, les évacuations de civils continuent pour échapper aux frappes

La Russie mène une forte offensive aux alentours de Kharkiv, en Ukraine. De nombreux villages continuent d'être évacués, dimanche 12 mai, alors que des bombardements massifs s'abattent sur la région.

Depuis trois jours, un déluge de feu s’abat sur la ville ukrainienne de Vovchansk, à moins de dix kilomètres de la frontière russe. Dimanche 12 mai, l'immeuble vient d’être touché par un missile. Les rues sont jonchées de débris de verre, plusieurs personnes attendent de l’aide. Vingt kilomètres plus loin, c’est l’endroit où l’on coordonne, tant bien que mal, les évacuations. Secouristes, pompiers, médecins et psychologues prennent en charge les civils profondément choqués.

"Une pluie de bombes"

"Il y a une pluie de bombes et tout autre engin lancé par des avions. Ils en lancent trois ou quatre à chaque fois, on n’a nulle part où aller", a raconté une habitante évacuée. Les civils sont encore à portée de tirs. Pas de temps à perdre donc, ils montent à bord d’un bus pour être évacués vers Kharkiv. "Les Russes utilisent des bombes planantes, de l’artillerie, des mortiers, ils frappent massivement avec tout ce qu’ils peuvent", a expliqué un secouriste ukrainien. Depuis le début de l’offensive vers Kharkiv, les Russes ont pris six villages et des combats de rues ont débuté à Vovchansk.