Guerre en Ukraine : la Russie avance dans la région de Kharkiv et revendique la prise de six villages

Six villages de la région de Kharkiv ont été pris par l'armée russe, d'après Moscou. La Russie mène une offensive inédite depuis l'automne 2022 dans les alentours de la seconde plus grande ville du pays.

Dans la région de Kharkiv, en Ukraine, une femme n'a pas eu d'autre choix que de rejoindre un centre d'évacuation, comme bon nombre d'habitants. Les combats font rage aux alentours. "Nous sommes restés là jusqu'au dernier moment, mais aujourd'hui, ils disent que les Russes sont presque dans notre village. C'est dommage. J'ai pleuré, je ne voulais pas partir", confie-t-elle.

Moscou a Kharkiv en ligne de mire

Depuis vendredi 10 mai, la région est en proie à une attaque sans précédent depuis l'automne 2022. Moscou multiplie les tirs d'artillerie et de mortier et vient de revendiquer la prise de six villages. L'objectif est de faire tomber Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine. Un moyen pour la Russie de contenir l'armée ukrainienne par l'Est, et de les empêcher de frapper la ville russe de Belgorod.