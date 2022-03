Eurozapping : un documentaire de la BBC, les réfugiés ukrainiens à Berlin, vacances limitées pour les touristes russes en Turquie

Au Royaume-Uni, un reportage de la BBC sur la guerre en Ukraine montre des civils volontaires qui apprennent le maniement des armes. "Jamais je n’aurais imaginé pointer une arme sur quelqu’un. Mais c’est désormais l’heure de se défendre contre les Russes et de savoir comment tirer", explique une grand-mère munie d’un fusil d’assaut. Leur entraînement est interrompu par une sirène qui avertie d’une attaque aérienne. Comme ailleurs en Ukraine, les civils se réfugient dans les caves en attendant la fin de l’alerte.

À Berlin, l’afflux de réfugiés ukrainiens inquiète. À bord d’un train en provenance de Pologne, des dizaines de civils ukrainiens qui ont fui la guerre. Dans la gare centrale de Berlin, il en arrive 7500 par jour. Pour les accueillir et les aider, des associations sont présentes, mais les difficultés persistent. "La situation est parfois chaotique. Tout n’est pas contrôlé comme il le faudrait. Des bénévoles travaillent ici jour et nuit. Sans eux, ça ne pourrait pas marcher", explique Jorn, bénévole à la gare centrale de Berlin. Les règles d’accueil vont être renforcées afin d’éviter que des réfugiés soient exploités comme le révèlent certains témoignages.

Vacances sans cartes de crédit pour les touristes russes à Antalia

À Antalia, station balnéaire du sud de la Turquie, la guerre va écourter le séjour des russes qui plébiscitent cette destination. Ils ne peuvent plus utiliser leurs cartes de crédit Visa et Mastercard. "On vit une situation difficile. Nos cartes bleues ne fonctionnent plus, nous ne savons pas comment nous allons rentrer chez nous", explique une touriste russe. Les touristes devraient pouvoir rentrer chez eux, la Turquie n’ayant pas fermé son espace aérien avec la Russie.