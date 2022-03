Guerre en Ukraine : le système de santé ukrainien affaibli par la Russie

Comme tous ceux présents dans la région de Lviv (Ukraine), cette mère de famille est arrivée il y a une semaine pour soigner ses deux enfants, trop fragiles pour voyager. “Ma fille est guérie désormais, heureusement. Mais mon autre enfant est encore malade, il a une infection et ne peut pas quitter l’hôpital”, confie-t-elle. Courir à l'abri lorsque la sirène retentit est désormais le quotidien de toutes ces familles.

“Cela ne s’arrête jamais”

“Nous sommes surpris, nous pensions être en sécurité en venant ici, mais cela ne s'arrête jamais.” De la fatigue, de la peur et des larmes car ces enfants ont parfois dû traverser toute l'Ukraine pour venir ici. Depuis le début de la guerre, Oksana, médecin et directrice d’un hôpital pour enfants, travaille jour et nuit. “Nous sommes comme les soldats, nous sommes en première ligne pour nous occuper des enfants”, raconte-t-elle.