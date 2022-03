En Turquie, la guerre en Ukraine gâche la saison touristique

L'économie turque souffre d'une inflation record de plus de 50% un an. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Turquie, tout en soutenant l'Ukraine, exclut de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie, depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle refuse notamment d'interdire son espace aérien aux avions russes. Car la Turquie compte sur les Russes et les Ukrainiens pour relancer le secteur du tourisme. L'an dernier, quatre millions et demi de Russes se sont pressés sur les plages du sud du pays, à Antalya ou Mugla, malgré la pandémie. La Russie est le premier pays d'origine de touristes en Turquie, devant l'Allemagne et... l'Ukraine. Les Ukrainiens étaient deux millions l'an dernier à se rendre en Anatolie. Les deux nationalités représentaient un quart des touristes l'an dernier.

Pour les agences de voyages qui travaillent principalement avec ces deux pays, la guerre est synonyme de saison gâchée. "Les réservations de mars ont toutes été annulées, soit environ 500 personnes." se désole Saniya Günay, responsable d'une agence touristique installée à Sultanahmet, sur la péninsule historique d'Istanbul. Les Ukrainiens représentaient 90% de ses clients. "En ce moment, on devrait être en train d’enregistrer de nouvelles réservations venant d’Ukraine. Mais tout cela s’est arrêté net. On s’occupe des annulations de Russie, puisque les principales compagnies russes ont suspendu leurs vols internationaux." Cette situation pourrait mener à la fin de son entreprise : "On va sans doute devoir mettre la clé sous la porte et faire autre chose."

Les sanctions pèsent sur le tourisme russe

Pour les professionels du tourisme, la saison 2022 semblait prometteuse. Mais la guerre a compromis les espoirs du secteur. "On peut faire une croix sur les deux millions et demi de touristes ukrainiens espérés cette année" déplore Tolga Gencer, membre dirigeant de l’Union des agences de voyage turques (Türsab). Il explique que tous ceux qui vivent du tourisme ont dû refaire leurs calculs : "Pour les Russes, à cause des sanctions économiques, on n’aura certainement pas les 6 ou 7 millions prévus. Même si un cessez-le-feu était signé demain, ils seraient 2 ou 3 millions maximum. Et si les sanctions durent, on n’arrivera même pas à ça."

Les professionnels craignent aussi d'avoir moins de clients d'Europe de l'Ouest qui éviteraient la Turquie en raison de sa proximité géographique avec l'Ukraine et la Russie.