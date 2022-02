Turquie : l'inflation bondit à 48,7% en janvier, son plus haut niveau depuis 2002

L'inflation ne semble plus vouloir s'arrêter. La hausse des prix à la consommation en Turquie a atteint 48,69% sur un an en janvier, un chiffre au plus haut depuis avril 2002, dû à l'effondrement de la livre turque en 2021, selon les chiffres officiels publiés jeudi 3 février. En décembre, la hausse des prix à la consommation avait atteint 36,08% en glissement annuel.

L'inflation est devenue un sujet brûlant en Turquie, à moins de dix-huit mois de l'élection présidentielle. L'opposition et certains économistes turcs et étrangers accusent l'Office national des statistiques (Tüik) de sous-estimer de plus de moitié son ampleur. Le président Recep Tayyip Erdoğan, à qui l'on reproche d'avoir encouragé la hausse des prix en poussant la Banque centrale turque à abaisser presque systématiquement ses taux d'intérêt ces derniers mois, a promis en janvier de "ramener l'inflation à un chiffre le plus vite possible".

A rebours des théories économiques classiques, le président turc estime que les taux d'intérêt élevés favorisent l'inflation. Pour justifier sa politique de "taux bas", il a avancé à plusieurs reprises les préceptes de l'islam, qui interdit l'usure. Les Turcs vont devoir "porter le fardeau" de l'inflation encore "quelque temps", a prévenu lundi le chef de l'Etat, affirmant toutefois qu'"avec l'aide de Dieu, nous sommes entrés dans une période où chaque mois sera meilleur que le précédent".