Guerre en Ukraine : la ville portuaire d'Odessa scrute les navires russes

Odessa (Ukraine) est une ville historique et stratégique pour les Ukrainiens et les Russes. La ville située au bord de la mer Noire retient son souffle en scrutant les navires russes au large.

Sur des images satellites, on distingue 14 navires de l’armée russe qui s’approchent à une cinquantaine de kilomètres d’Odessa, dans la mer Noire. Ils sont encore invisibles depuis la côte, mais depuis leurs postes de surveillance, les militaires ukrainiens savent qu’il y a des navires de déchargement de troupes et de chars. "On accentue notre surveillance, on enregistre tous les mouvements à l’horizon. On a vu aujourd’hui quelques bateaux russes de reconnaissance", déclare un soldat ukrainien.

Les volontaires accélèrent la construction de tranchées

Les forces russes s’apprêtent-elles à lancer un assaut dans la ville portuaire d’Odessa ? La défense anti-aérienne ukrainienne affirme avoir intercepté 90 missiles russes au-dessus de la ville. Sur l’une des plages, les volontaires accélèrent la construction de tranchées et chantent l’hymne ukrainien pour affronter leur ennemi qui approche. Mais beaucoup tentent de fuir, l’incertitude étant invivable. Les trains se remplissent à la gare en direction de Lviv, puis l’étranger.