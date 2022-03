Guerre en Ukraine : quel bilan réel des pertes militaires ?

C’est à la fois une guerre sur le terrain et une guerre de propagande. Chaque jour le ministère de la Défense ukrainien publie son propre bilan. "Aujourd’hui, si on prend l’exemple des avions de chasse, 84 avions russes auraient déjà été abattus, dont 3 aujourd’hui", relaye le journaliste Jean Chamoulaud. Des chiffres très difficiles à vérifier. De son côté, le ministère de la Défense russe publie également sa propagande "et notamment ces vidéos de prises de guerre" où l’on voit des soldats russes exhiber les armes capturées à l’armée ukrainienne.

Un site pour décompter les pertes matérielles

Pour essayer d’y voir plus clair entre cette guerre de chiffres et de propagande, deux chercheurs néerlandais ont créé un site basé sur des informations disponibles. Sur celui-ci, ils tentent de mettre à jour au quotidien les informations sur la perte de matériel entre les deux armées. Sur le terrain, il y aurait eu 1380 véhicules engagés, dont 598 déjà détruits, 20 endommagés, 211 abandonnés et 551 capturés. Côté Ukrainien, 362 véhicules ont été engagés, dont 135 détruits, 5 endommagés, 48 abandonnés et 174 capturés. Le décompte humain est également laborieux à établir.