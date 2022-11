Eurozapping : l'inflation pousse à voler au Royaume-Uni, Banksy peint en Ukraine

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du vendredi 18 novembre.

Au Royaume-Uni, c’est l’une des conséquences de l'inflation, au plus haut depuis 40 ans. Filmés par une caméra de vidéosurveillance : des vols dans un supermarché. Des scènes de plus en plus fréquentes. Alors, pour lutter contre ces délits, beaucoup de magasins renforcent leurs dispositifs de sécurité avec, par exemple, des alarmes sur les produits ou bien, des boîtes verrouillées magnétiquement qui protègent les aliments. "On les met sous anti-vol car beaucoup de gens partent avec ces produits sans payer", explique un employé. Des vols en forte augmentation, en raison notamment des prix pratiqués. Plus de 30 % en un an sur certains produits de première nécessité comme le lait, le beurre ou les œufs.

Banksy à l'œuvre en Ukraine

En Allemagne, un nouveau sommet sur l’Ukraine. Les ministres de l’Intérieur du G7 ont réaffirmé leur solidarité avec Kiev. Après deux jours de discussions, ils ont appelé à une coopération renforcée pour lutter efficacement contre les réseaux de désinformation russes. Sont notamment concernées les cyberattaques russes sur les infrastructures stratégiques des pays occidentaux.

En Ukraine, des peintures murales au milieu des ruines. Une gymnaste avec un ruban et un collier au cou. C'est l'une des œuvres du célèbre artiste de rue britannique Banksy. Nous sommes dans une banlieue de Kiev récemment bombardée. Ces peintures évoquent la guerre et le courage du peuple ukrainien, un honneur pour les habitants. Personne ici n'aurait vu Banksy à l'œuvre, l'insaisissable artiste veux toujours garder son identité secrète.