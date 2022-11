Le Royaume-Uni, "en récession", dévoile un budget d'austérité

Le gouvernement britannique a présenté un plan de 55 milliards de livres de réductions de dépenses publiques et de hausses d'impôts visant notamment les plus riches.

"C'est un plan de stabilité équilibré." Le gouvernement britannique a dévoilé, jeudi 17 novembre, un budget d'austérité pour redresser les finances du Royaume-Uni, entré en récession. Le plan prévoit 55 milliards de livres (63 milliards d'euros) de hausses d'impôts et de coupes dans la dépense publique.

"J'ai essayé d'être juste en demandant à ceux qui ont plus de contribuer plus", a fait valoir le ministre des Finances, Jeremy Hunt, au ton sobre, devant le Parlement. Il a mentionné l'abaissement du seuil le plus élevé de l'impôt sur le revenu. Londres va aussi augmenter sa taxe exceptionnelle sur les profits des géants énergétiques, de 25% à 35%, et la prolongera de trois ans jusqu'en 2028.

"Le Royaume-Uni, comme d'autres pays, est maintenant en récession", a dévoilé Jeremy Hunt, s'appuyant sur les données de l'organisme public de prévisions budgétaires OBR. Son produit intérieur brut, qui a reculé de 0,2% au troisième trimestre, devrait baisser de 1,4% en 2023. La récession qui commence pourrait durer jusqu'à deux ans, selon la Banque d'Angleterre.