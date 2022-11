Procès Millas : la conductrice écope d'une peine de cinq ans de prison

Après le drame survenu le 14 décembre 2017, qui avait coûté la vie à six enfants, la conductrice a été condamnée à cinq ans de prison dont un an à domicile avec bracelet électronique. Elle a décidé de faire appel.

Des semaines que les familles des victimes attendaient le jugement rendu vendredi 18 novembre à Marseille (Bouches-du-Rhône). Un soulagement pour certains parents : "Ce que l’on a retenu c’est le mot ‘coupable’". D’autres familles réunies à Perpignan (Pyrénées-Orientales) où le procès était retransmis, jugent la peine insuffisante : "On aurait préféré plus, qu’elle connaisse la prison. Qu’elle puisse être punie à la hauteur de son action. Vous imaginez que cinq ans demandés ce n’est même pas un an pour chaque enfant décédé. Et on oublie aussi les 17 enfants blessés".

Un nouveau procès à venir

La conductrice du car scolaire a été condamnée à cinq ans de prison, dont un an ferme à effectuer sous bracelet électronique chez elle. Le 14 décembre 2017, elle transporte une classe de collégiens quand son véhicule est percuté par un TER à Millas (Pyrénées-Orientales). Six enfants décèdent, 17 sont blessés. Une expertise judiciaire affirme que les barrières étaient baissées, ce qu’a toujours refusé la conductrice. Ses avocats ont décidé de faire appel. Un deuxième procès aura donc lieu et la défense promet d’y apporter de nouveaux éléments.