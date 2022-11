Collision mortelle de Millas en 2017 : la conductrice du car scolaire condamnée à cinq ans de prison, dont un ferme

Six enfants avaient été tués dans cet accident survenu à un passage à niveau, en décembre 2017, dans les Pyrénées-Orientales.

Elle purgera sa peine sous le régime de l'emprisonnement à domicile, sous bracelet électronique. La conductrice du car scolaire impliqué dans une collision mortelle en décembre 2017 à Millas (Pyrénées-Orientales) a été condamnée à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis, vendredi 18 novembre, par le tribunal correctionnel de Marseille. Le choc avec un TER avait coûté la vie à six enfants.

Le parquet avait requis contre Nadine Oliveira, aujourd'hui âgée de 53 ans, jugée pour "homicides et blessures involontaires", une même peine de cinq ans d'emprisonnement, dont quatre avec sursis, assortie d'obligations de soins et d'indemnisation des victimes. Selon le procureur, cette "tragédie" était bien le résultat d'une erreur de la conductrice, due à son inattention et son imprudence.

Hospitalisée en psychiatrie

Les avocats de Nadine Oliveira avaient demandé la relaxe de leur cliente, hospitalisée en psychiatrie depuis le 22 septembre et absente au prononcé du jugement. Quatre jours à peine après l'ouverture de son procès, la seule prévenue du dossier avait été prise d'une crise de larmes irrépressible et évacuée par les pompiers.

Pendant l'enquête, comme à l'audience, la conductrice a toujours soutenu que les barrières du passage à niveau étaient ouvertes le jour du drame. Une version contredite par les expertises et certains témoignages, notamment celui d'une jeune fille qui était assise à l'avant du car.

Vendredi, les juges ont assorti la peine de la conductrice de l'annulation de ses permis de conduire pendant 5 ans et d'une interdiction d'exercer toute fonction dans le domaine des transports.