COP 27 : un bouclier mondial lancé pour les pays vulnérables climatiquement

Alors que la COP 27 à sa fin, un plan anti-méthane a vu le jour. Mais, surtout, l'idée d'un bouclier entre les pays du G7 et une soixantaine d'autres pays vulnérables contre les risques climatiques a été lancée. Il ne fait pas l'unanimité.

Des heures de discussions, plus de dix jours de négociations avec à la clé, quelques avancées. Tout d’abord, un plan d’attaque contre le méthane, gaz très nocif pour le climat. L’ONU annonce la création d’un programme satellite baptisé "MARS". Les satellites pourront identifier de grosses fuites de méthane et permettre ainsi une action rapide des pouvoirs publics. Mais l’un des sujets majeurs de cette COP 27 est de protéger les pays vulnérables contre les risques climatiques. Un bouclier mondial a été lancé entre les pays du G7 et près d’une soixantaine de pays vulnérables.

La Chine pas convaincue

Mais cette initiative ne peut pas remplacer un mécanisme porté par les Nations unies, et c’est bien ce dossier qui pose problème aujourd’hui pour un accord commun de cette COP 27. Pourtant, la nuit dernière, un premier revirement a eu lieu. D’abord réticente, l’Union européenne a proposé un fond de réponse aux pertes et dommages des pays les plus vulnérables. Des pays se montrent toujours hésitants, comme la Chine, obligeant le président de la conférence sur le climat à prolonger d’une journée les négociations. Il appelle les partis à passer à la vitesse supérieure.