Ouragans : les côtes de la Floride sont-elles devenues invivables ?

La Floride est fréquemment frappée par des ouragans successifs. Les milliers d’habitants ont-ils toujours l’envie de reconstruire et de vivre à nouveau avec ce risque ?

La maison de Trip Valigorsky, située sur les côtes de Daytona Beach (Floride, États-Unis) a été ravagée par un ouragan il y a une semaine, associé à un phénomène de grande marée. Cinq personnes ont perdu la vie. La corniche a été comme avalée, laissant des maisons ravagées. La saison des ouragans est pourtant censée être terminée. Cela marque le réchauffement climatique.

"Il faut choisir ses combats"

Un peu plus loin, Nathan Colian est un véritable vétéran des ouragans. Il a notamment subi Katrina en 2005 et pourtant, il n’a pas l’intention de vivre loin de la plage. "Même Katrina ne m’a pas fait changer d’avis. Il faut choisir ses combats. Moi j’adore vivre près de la plage et de l’eau", affirme-t-il. Malgré les catastrophes, les prix de l’immobilier ne baissent pas en Floride. Les ouragans coûtent cher à l’Etat. "Cette année, la facture devrait s’élever bien au-delà des 50 milliards de dollars", précise Loïc de la Mornais, envoyé spécial à Daytona Beach.