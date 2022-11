Russie : prisonnière, Britney Griner pourrait être échangée

Incarcérée en Russie depuis plusieurs mois, la basketteuse américaine, accusée de trafic de drogue, pourrait faire l'objet d'un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie.

Britney Griner menottée. C’était en août dernier, dans un tribunal près de Moscou (Russie). Cette basketteuse américaine est condamnée à neuf ans de prison. Jeudi 17 novembre, ses avocats ont annoncé qu'elle avait été transférée, après le rejet de sa demande d’appel, dans une prison de Mordovie, une région du centre de la Russie, réputé pour ses centres pénitentiaires aux conditions de détention rudes. Le cauchemar de cette jeune femme de 32 ans commence en février dernier. Britney Griner vient d’atterrir à l’aéroport de Moscou, quand les policiers découvrent dans ses bagages une vapoteuse contenant du liquide à base d'huile de cannabis, illégal en Russie. Elle est alors arrêtée pour trafic de drogue, un trafic que la jeune femme réfute.

Vers un échange de prisonniers ?

Selon des experts, elle est otage d’une crise géopolitique entre la Russie et les États-Unis. Une discussion concernant un échange de prisonniers aurait eu lieu entre Moscou et Washington. Britney Griner et un autre prisonnier américain pourraient être échangés contre Viktor Bout, un trafiquant d’armes russe. Cette affaire a été peu médiatisée aux États-Unis, Washington a opté pour une approche discrète. La Russie a, de son côté, reproché à plusieurs reprises aux États-Unis de faire des déclarations publiques sur les négociations. Elle a appelé à les garder secrètes.