Europe : la Hongrie sanctionnée

C'est une claque pour Viktor Orban. Le Parlement européen vient de déclencher une procédure de sanction contre la Hongrie. Le pays est accusé de violation de la démocratie et des droits de l'homme. La procédure a cependant peu de chance d'aboutir. En direct de Bruxelles, le journaliste Véléry Lerouge apporte son éclairage. "C'est quand même la toute première fois que le Parlement européen dégaine ce que l'on considère un peu ici comme l'arme atomique contre un État membre qui bafoue les valeurs européennes. À la clef, il y a une mise au ban de la Hongrie, avec une suspension de ses droits de vote dans ses institutions. Plus des 2 tiers des députés ont voté contre Viktor Orban et parmi eux, certains de ses alliés habituels de la droite européenne. Mais ils ont considéré qu'il y avait suffisamment de preuves, d'attaques contre la liberté de la presse, contre l'indépendance de la justice ou encore contre des ONG", explique le journaliste.

Viktor Orban peut compter sur la Pologne

"C'est une première étape très symbolique, mais il faudra encore que le conseil européen vote également cette résolution à l'unanimité et ce n’est pas gagné, car Viktor Orban peut toujours compter sur son fidèle allié le Polonais, pour mettre son véto.", conclut Valéry Lerouge.

