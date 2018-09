Ouragan Florence : alerte sur la cote Est

Les Outer Banks en Caroline du Nord (États-Unis), sont une bande de terre très avancée dans l'Océan, une langue de sable très fragile, que l'ouragan Florence frappera en premier. Pour l'instant le ciel est d'un bleu intense, la mer raisonnablement agitée, mais le monstre est pourtant bien là, au large, et il arrive. "C'est dur de s'imaginer que quelque chose de terrible arrive, c'est un ouragan, on ne sait pas vraiment où il va se diriger, c'est assez terrifiant", confie une habitante.

Certains habitants n'ont pas décidé s'ils partaient encore ou non

Les maisons ici sont construites sur pilotis. Les habitants protègent les fenêtres et redoutent les inondations. Le matin du mercredi 12 septembre, un minibus est allé chercher les malades. Dans le bus aussi, une jeune femme est en route pour partir. Certains habitants n'ont pas décidé s'ils partaient encore ou non, comme cette habitante qui dit vouloir "décider à la mi-journée". L'ouragan Florence a ralenti sa course, et est désormais à 24 km/h. Il arrivera plus tard, mais cela veut dire aussi qu'il restera plus longtemps au-dessus des terres.

