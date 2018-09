VIDEO. Au Malawi, avec les enfants forçats du tabac

Au Malawi, le tabac est un véritable "pétrole vert" qui domine largement les échanges commerciaux. Mais dans ce pays d'Afrique australe, l'un des plus pauvres du monde, l'industrie du tabac fait aussi ses premiers dégâts. Quelque 80 000 enfants sont mis à contribution dans les plantations, pour produire le tabac le moins cher du monde. Sans protection et pour des salaires dérisoires, ils travaillent pour aider leur famille, au détriment de leur éducation, et au péril de leur vie.

Car ces très jeunes travailleurs sont particulièrement exposés à la "maladie du tabac vert", une intoxication à la nicotine, due au contact prolongé avec le tabac frais. Mais cette maladie méconnue au Malawi est la plupart du temps mal diagnostiquée. Selon une étude, une journée passée dans la plantation revient à absorber l'équivalent de 50 cigarettes en termes de nicotine.

