Armée : les grandes manœuvres de Poutine

Sur terre, dans le ciel et sur la mer, la démonstration de force russe baptisée Vostok est un véritable feu d'artifice. Du jamais vu depuis la fin de la guerre froide. Pour ces manoeuvres à l'extrême est, la Russie dit avoir mobilisé près de 300 000 hommes, 36 000 blindés et véhicules d'artillerie, un millier d'avions et d'hélicoptères de combat et pas moins de 80 navires de guerre. L'armée chinoise a été invitée à participer à l'exercice. Elle a déployé 3 200 soldats, avec armes et munition.

Ça ressemble à un partenariat stratégique

Un rapprochement qui inquiète les États-Unis et l'alliance atlantique, qui voient d'un mauvais œil cette impressionnante démonstration de force. En marge d'un sommet économique à Vladivostok, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont empressés de mettre en scène leur lune de miel. Ce n'est pas encore une alliance militaire, mais ça ressemble déjà à un partenariat stratégique.

Le JT

Les autres sujets du JT